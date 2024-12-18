Кабмин утвердил порядок осуществления мониторинга качества, безопасности и объемов нефтепродуктов

Постановление правительства предусматривает интеграцию европейских требований к рынку нефти и нефтепродуктов в части безопасности поставок, качества и безопасности.

Фото: thk.kiev.ua

Кабмин принял постановление «Некоторые вопросы осуществления мониторинга рынка нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в Украине» во исполнение Закона Украины «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов».

Как сообщило Министерство энергетики Украины, это способствует выполнению Украиной обязательств, взятых согласно Соглашению об ассоциации между Украиной с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны.

Постановление предусматривает интеграцию европейских требований к рынку нефти и нефтепродуктов в части мониторинга баланса (безопасности поставок), качества и безопасности.

Постановлением Правительства утверждены 3 порядка:

Осуществление мониторинга качества и безопасности нефтепродуктов в Украине; Осуществление мониторинга объемов на рынке нефти и сжиженного газа; Функционирование и ведение электронной системы репортинга.

Утверждением соответствующих порядков создаются действенные инструменты для анализа объемов поступлений и потребления на рынке нефтепродуктов, а также мониторинг их качества и безопасности.

Предполагается определение:

− условий, оснований и процедуры установления достоверного объема поставки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа и их конечного потребления на таможенной территории Украины;

− условий, оснований и процедуры сбора, обработки, передачи, хранения и обобщения информации о качестве нефтепродуктов, реализуемых на внутреннем рынке, и соответствие показателей качества и безопасности нефтепродуктов действующим Техническим регламентам, государственным национальным стандартам Украины;

− цели создания, структуры, процедуры и требований по функционированию и доступу к информации с использованием электронной системы репортинга.

Реализация постановления обеспечит внедрение прозрачного и надежного механизма мониторинга, сбора, хранения, использования и обмена данными о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов в Украине. Это позволит производить эффективный мониторинг объемов рынка нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также контролировать качество и безопасность нефтепродуктов.

В свою очередь, это будет способствовать оперативному формированию баланса поставок и потребления нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке, а также созданию единого информационного пространства на рынке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

Реализация постановления вводит инструменты мониторинга безопасности поставок топлива, поэтому положительно повлияет на уровень энергетической безопасности Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.