Практика судов
  1. В Украине

Кабмин утвердил порядок осуществления мониторинга качества, безопасности и объемов нефтепродуктов

11:33, 18 декабря 2024
Постановление правительства предусматривает интеграцию европейских требований к рынку нефти и нефтепродуктов в части безопасности поставок, качества и безопасности.
Кабмин утвердил порядок осуществления мониторинга качества, безопасности и объемов нефтепродуктов
Фото: thk.kiev.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин принял постановление «Некоторые вопросы осуществления мониторинга рынка нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в Украине» во исполнение Закона Украины «О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов».

Как сообщило Министерство энергетики Украины, это способствует выполнению Украиной обязательств, взятых согласно Соглашению об ассоциации между Украиной с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны.

Постановление предусматривает интеграцию европейских требований к рынку нефти и нефтепродуктов в части мониторинга баланса (безопасности поставок), качества и безопасности.

Постановлением Правительства утверждены 3 порядка:

  1. Осуществление мониторинга качества и безопасности нефтепродуктов в Украине;
  2. Осуществление мониторинга объемов на рынке нефти и сжиженного газа;
  3. Функционирование и ведение электронной системы репортинга.

Утверждением соответствующих порядков создаются действенные инструменты для анализа объемов поступлений и потребления на рынке нефтепродуктов, а также мониторинг их качества и безопасности.

Предполагается определение:

− условий, оснований и процедуры установления достоверного объема поставки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа и их конечного потребления на таможенной территории Украины;

− условий, оснований и процедуры сбора, обработки, передачи, хранения и обобщения информации о качестве нефтепродуктов, реализуемых на внутреннем рынке, и соответствие показателей качества и безопасности нефтепродуктов действующим Техническим регламентам, государственным национальным стандартам Украины;

− цели создания, структуры, процедуры и требований по функционированию и доступу к информации с использованием электронной системы репортинга.

Реализация постановления обеспечит внедрение прозрачного и надежного механизма мониторинга, сбора, хранения, использования и обмена данными о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов в Украине. Это позволит производить эффективный мониторинг объемов рынка нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также контролировать качество и безопасность нефтепродуктов.

В свою очередь, это будет способствовать оперативному формированию баланса поставок и потребления нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке, а также созданию единого информационного пространства на рынке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

Реализация постановления вводит инструменты мониторинга безопасности поставок топлива, поэтому положительно повлияет на уровень энергетической безопасности Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины нефть

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурору припомнили ДТП с пострадавшим – кандидату отказали во внесении представления о назначении на должность судьи

События прошлого не позволили кандидату на должность судьи получить судейскую мантию.

Статус предпринимателя не ограничивает физическое лицо относительно объема его человеческих прав и свобод, гарантированных Конституцией – КСУ принял решение

Конституционный Суд Украины принял решение по делу о конституционных гарантиях прав физических лиц-предпринимателей.

КСУ признал неконституционной норму об увольнении прокурора в случае реорганизации органа прокуратуры или сокращения штата

Конституционный Суд признал неконституционной норму, согласно которой прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, где прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

ФБР призвало жителей Нью-Джерси не сбивать дроны и не наводить лазеры на объекты в небе

Вооруженные силы США и разведывательные службы призвали к спокойствию на фоне увеличения количества случаев появления дронов.

В Украине создадут Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о должностных лицах СБУ и разведки – Рада приняла закон

В новом Реестре будут также данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки, а создавать его будут за счет иностранных доноров.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді