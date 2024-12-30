Минобороны объявило торги на закупку сухпайков для военных на более 485 млн гривен

Министерство обороны планирует закупить 1,7 миллиона полевых наборов продуктов на 2025 год.

Фото: Минобороны

Закупочное агентство Министерства обороны Украины, «Государственный оператор тыла», планирует закупить 1,7 миллиона комплектов суточных полевых наборов продуктов (СПНП) №15 на 2025 год. Ожидаемая стоимость контракта составляет более 485 миллионов гривен.

Стандартный набор включает 14 позиций, среди которых основные блюда, столовые приборы, специи и напитки. Важным критерием является энергетическая ценность - не менее 3500 ккал, что обеспечивает военных необходимой энергией для выполнения боевых задач.

«Питание наших защитников - это не только вопрос калорий, но и гарантия их боевой готовности. Мы внедряем новые механизмы контроля, чтобы сухпайки соответствовали самым высоким стандартам, обеспечивая силу и выносливость военных в самых сложных условиях», - подчеркнул заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

В этом году главное внимание уделяется улучшению системы контроля выполнения контрактов:

Управление безопасности пищевых продуктов будет проверять качество пищевой составляющей.

Непищевые элементы наборов будет контролировать «Государственный оператор тыла».

Обязательной станет процедура дегустации перед фасовкой продуктов для обеспечения не только качества, но и надлежащих вкусовых характеристик.

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