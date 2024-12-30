Міноборони оголосило торги на закупівлю сухпайків для військових на понад 485 млн гривень

Міністерство оборони планує закупити 1,7 мільйона польових наборів продуктів на 2025 рік.

Фото: Міноборони

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Закупівельна агенція Міністерства оборони України, «Державний оператор тилу», планує закупити 1,7 мільйона комплектів добових польових наборів продуктів (ДПНП) №15 на 2025 рік. Очікувана вартість контракту становить понад 485 мільйонів гривень.

Стандартний набір включає 14 позицій, серед яких основні страви, столові прибори, спеції та напої. Важливим критерієм є енергетична цінність — не менше 3500 ккал, що забезпечує військових необхідною енергією для виконання бойових завдань.

«Харчування наших захисників – це не лише питання калорій, а й гарантія їхньої бойової готовності. Ми впроваджуємо нові механізми контролю, щоб сухпайки відповідали найвищим стандартам, забезпечуючи силу та витривалість військових у найскладніших умовах», – підкреслив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

У цьому році головна увага приділяється покращенню системи контролю виконання контрактів:

Управління безпечності харчових продуктів перевірятиме якість харчової складової.

Нехарчові елементи наборів контролюватиме «Державний оператор тилу».

Обов’язковою стане процедура дегустації перед фасуванням продуктів для забезпечення не лише якості, але й належних смакових характеристик.

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