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Владимир Зеленский заявил, что после его визита в раненого военного, тот начал ходить — видео

12:17, 3 января 2025
Президент утверждает, что не поднимавшийся на ноги военный начал ходить после встречи с ним.
Владимир Зеленский заявил, что после его визита в раненого военного, тот начал ходить — видео
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что после его визита в военный, который не мог ходить, он начал подниматься на ноги. Об этом Глава государства рассказал в интервью, транслируемом в эфире телемарафона.

По его словам, раненый военнослужащий находился в американских больницах, а после встречи с Президентом начал ходить.

«Парень, я с ним фоткался, он не ходил. Он работает над этим в США, он там был в больнице, и здесь ему помогали. Мне поступило сообщение перед интервью, и он говорит: «Приезжал президент, и я начал ходить», - заявил Зеленский.

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президент военные Владимир Зеленский

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