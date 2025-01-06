В Нотариальной палате обнародовали новый образец номенклатуры дел частного нотариуса

Минюст внес изменения в правила ведения нотариального делопроизводства.

В связи с внесением изменений в Правила ведения нотариального делопроизводства Комиссия НПУ по аналитически-методическому обеспечению нотариальной деятельности обнародовала нотариусам для использования в работе новый образец индивидуальной номенклатуры дел частного нотариуса.

В частности, как поясняется, приказом Министерства юстиции Украины №3783/5 от 27 декабря 2024 года «Об утверждении Изменений в Правила ведения нотариального делопроизводства» внесены изменения в указанные правила.

Следовательно, в связи с обращениями нотариусов Комиссия по аналитически методическому обеспечению нотариальной деятельности предоставляет образец индивидуальной номенклатуры дел частного нотариуса.

Ознакомиться с ним можно ниже:

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