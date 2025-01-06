У Нотаріальній палаті оприлюднили новий зразок номенклатури справ приватного нотаріуса

Мін’юст вніс зміни до правил ведення нотаріального діловодства.

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У зв’язку з внесенням змін до Правил ведення нотаріального діловодства Комісія НПУ з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності оприлюднила нотаріусам для використання в роботі новий зразок індивідуальної номенклатури справ приватного нотаріуса.

Зокрема, як пояснюється, наказом Міністерства юстиції України №3783/5 від 27 грудня 2024 року «Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства» внесено зміни до вказаних правил.

Відтак, у зв’язку зі зверненнями нотаріусів Комісія з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності надає зразок індивідуальної номенклатури справ приватного нотаріуса.

Ознайомитися з ним можна нижче:

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