Практика судов
  1. В Украине

В Украине создадут систему реагирования на кибератаки — Рада поддержала законопроект

16:40, 9 января 2025
Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий создание команд реагирования и должности специалистов по кибербезопасности в государственных учреждениях.
В Украине создадут систему реагирования на кибератаки — Рада поддержала законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла в основу законопроект, предусматривающий создание в Украине системы реагирования на кибератаки №11290. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа», председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве Александр Федиенко.

"Проект закона содержит положения, обеспечивающие имплементацию норм европейских директив по кибербезопасности в национальное законодательство, но с учетом национальных интересов", - сообщил Федиенко.

По его словам, документ предусматривает создание команд по реагированию и должности специалистов по кибербезопасности в государственных учреждениях. Это первый шаг по модернизации систем защиты реестров, баз данных, государственных информационных систем на основе американских и европейских стандартов.

Кроме того, проект закона предполагает стимулирование развития отечественного рынка кибербезопасности.

"Открывается путь развития рынка услуг кибербезопасности именно для частного сектора – это построение систем защиты, оценка и аудит систем без чрезмерного контроля со стороны государства и внедрение государственно частного партнерства", – рассказал Федиенко.

Также он добавил, что персонализируется ответственность за внедрение мер защиты: появятся штатные должности специалистов по кибербезопасности в государственных учреждениях.

"Открывается путь к формированию сети команд реагирования на киберинциденты, что значительно снижает риски негативного влияния кибератак и повышает оперативность реагирования на них", - отметил Александр Федиенко.

Как писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом предлагается ввести понятие объект информационной деятельности – инженерно-техническое сооружение (здание, помещение и т.п.), обособленная территория (зона), транспортное средство, палатка, в которых осуществляется деятельность, связанная с обработкой государственных информационных ресурсов и информации с ограниченным доступом в органах государственной власти, государственных органах, государственных предприятиях, учреждениях, организациях, органах местного самоуправления и собственник объекта информационной деятельности – юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на объект информационной деятельности.

Расширяется круг информации, относящейся к государственной тайне. Законопроект предусматривает изменения в ряд законов, в частности, об основах обеспечения кибербезопасности, о защите информации в информационно-коммуникационных системах, об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности и т.д.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект кибератака

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Поджог дома судьи на Черниговщине – Высший совет правосудия просит правоохранительные органы раскрыть преступление

Полиция и прокуратура пока что не продвинулись в раскрытии преступления.

Спецсуд для обжалования конкурсов и аудитов НАБУ и САП предлагают создать без иностранных экспертов

В своих выступлениях министр юстиции Ольга Стефанишина и председатель Комитета Денис Маслов призвали поддержать законопроект Кабмина о создании Высшего административного суда, однако депутаты решили иначе.

В судах введут специализацию судей по рассмотрению преступлений, совершенных военнослужащими — Рада поддержала законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о специализации судей по рассмотрению военных преступлений.

Обвинения в травле и шпионские страсти в ВККС – Совет правосудия начал рассмотрение дисциплинарного дела заместителя председателя ВККС

Руководство ВККС обвиняет сотрудников секретариата Комиссии в несанкционированных записях служебных совещаний, а также подозревает их в нежелании эффективно работать.

Администрация колоний будет обязана при наложении взыскания не позднее 24 часов дать осужденному возможность сообщить об этом защитнику

Верховная Рада приняла за основу законопроект об обеспечении права заключенных и осужденных на безвозмездную юридическую помощь при применении дисциплинарных взысканий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Шулежко
    Віктор Шулежко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Курило
    Андрій Курило
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Тетяна Збитковська
    Тетяна Збитковська
    суддя Рівненського апеляційного суду