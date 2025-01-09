В Украине создадут систему реагирования на кибератаки — Рада поддержала законопроект

Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий создание команд реагирования и должности специалистов по кибербезопасности в государственных учреждениях.

Верховная Рада приняла в основу законопроект, предусматривающий создание в Украине системы реагирования на кибератаки №11290. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа», председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве Александр Федиенко.

"Проект закона содержит положения, обеспечивающие имплементацию норм европейских директив по кибербезопасности в национальное законодательство, но с учетом национальных интересов", - сообщил Федиенко.

По его словам, документ предусматривает создание команд по реагированию и должности специалистов по кибербезопасности в государственных учреждениях. Это первый шаг по модернизации систем защиты реестров, баз данных, государственных информационных систем на основе американских и европейских стандартов.

Кроме того, проект закона предполагает стимулирование развития отечественного рынка кибербезопасности.

"Открывается путь развития рынка услуг кибербезопасности именно для частного сектора – это построение систем защиты, оценка и аудит систем без чрезмерного контроля со стороны государства и внедрение государственно частного партнерства", – рассказал Федиенко.

Также он добавил, что персонализируется ответственность за внедрение мер защиты: появятся штатные должности специалистов по кибербезопасности в государственных учреждениях.

"Открывается путь к формированию сети команд реагирования на киберинциденты, что значительно снижает риски негативного влияния кибератак и повышает оперативность реагирования на них", - отметил Александр Федиенко.

Как писала «Судебно-юридическая газета», этим законопроектом предлагается ввести понятие объект информационной деятельности – инженерно-техническое сооружение (здание, помещение и т.п.), обособленная территория (зона), транспортное средство, палатка, в которых осуществляется деятельность, связанная с обработкой государственных информационных ресурсов и информации с ограниченным доступом в органах государственной власти, государственных органах, государственных предприятиях, учреждениях, организациях, органах местного самоуправления и собственник объекта информационной деятельности – юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на объект информационной деятельности.

Расширяется круг информации, относящейся к государственной тайне. Законопроект предусматривает изменения в ряд законов, в частности, об основах обеспечения кибербезопасности, о защите информации в информационно-коммуникационных системах, об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности и т.д.

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