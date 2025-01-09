В Україні створять систему реагування на кібератаки — Рада підтримала законопроект

Рада ухвалила за основу законопроект, який передбачає створення команд реагування та посади фахівців із кібербезпеки в державних установах.

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект, що передбачає створення в Україні системи реагування на кібератаки №11290. Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко.

«Проект закону містить положення, які забезпечують імплементацію норм європейських директив з кібербезпеки у національне законодавство, але з урахуванням національних інтересів», – повідомив Федієнко.

За його словами, документ передбачає створення команд реагування та посади фахівців із кібербезпеки в державних установах. Це перший крок до модернізації систем захисту реєстрів, баз даних, державних інформаційних систем на основі американських та європейських стандартів.

Крім того, проект закону передбачає стимулювання розвитку вітчизняного ринку кібербезпеки.

«Відкривається шлях розвитку ринку послуг кібербезпеки саме для приватного сектору – це побудова систем захисту, оцінка та аудит систем без надмірного контролю з боку держави, та впровадження державно приватного партнерства», – розповів Федієнко.

Також він додав, що персоналізується відповідальність за впровадження заходів захисту: зʼявляться штатні посади фахівців з кібербезпеки у державних установах.

«Відкривається шлях до формування мережі команд реагування на кіберінциденти, що значно знижує ризики негативного впливу кібератак та підвищує оперативність реагування на них», – зазначив Олександр Федієнко.

Як писала «Судово-юридична газета», цим законопроектом пропонується ввести поняття об’єкт інформаційної діяльності ‒ інженерно-технічна споруда (будівля, приміщення тощо), відокремлена територія (зона), транспортний засіб, намет, в яких провадиться діяльність, пов’язана з обробкою державних інформаційних ресурсів та інформації з обмеженим доступом в органах державної влади, державних органах, державних підприємствах, установах, організаціях, органах місцевого самоврядування та власник об’єкта інформаційної діяльності ‒ юридична особа, якій належить право власності на об’єкт інформаційної діяльності.

Розширюється коло інформації, яка відноситься до державної таємниці. Законопроект передбачає зміни до низки законів, зокрема, про основні засади забезпечення кібербезпеки, про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності тощо.

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