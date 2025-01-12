Информацию о заключенных гражданско-правовых договорах аренды недвижимости риелторы должны направлять в ГНС по месту своей регистрации.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, что ждет риелтора за непредставление информации о заключенных договорах аренды недвижимости.

Отмечается, что согласно ст. 170 НКУ, субъекты хозяйствования, осуществляющие посредническую деятельность, связанную с предоставлением услуг по аренде недвижимости – риелторы, обязаны прислать информацию о заключенных через их посредство гражданско-правовых договорах об аренде недвижимости в контролирующий орган по месту своей регистрации в установленные сроки и по установленной форме.

Приказом Минфина от 13.05.2017 №497 утверждена форма «Информация субъектов хозяйствования, осуществляющих посредническую деятельность, связанную с предоставлением услуг по аренде недвижимости (риелтеров), о заключенных через их посредничество гражданско-правовых договорах (соглашениях)», что подается указанными субъектами хозяйствования в контролирующие органы по месту своей регистрации в сроки, предусмотренные для предоставления налогового расчета.

Налоговый расчет за базовый отчетный (налоговый период), равный календарному кварталу, подается в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​отчетного (налогового) квартала.

За нарушение порядка или сроков предоставления указанной информации риелтор несет ответственность, предусмотренную нормами Налогового кодекса. В частности, нарушение риелтором порядка или сроков представления информации о заключенных при его посредничестве гражданско-правовых договорах (соглашениях) об аренде недвижимости – влечет наложение штрафа в размере 680 грн за каждое такое нарушение.

Действия, совершенные субъектом, к которому в течение года был применен штраф за такое нарушение, - влекут наложение штрафа в размере 1360 грн за каждое такое нарушение.

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