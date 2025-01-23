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В Хмельницкой области рыбинспектора подозревают в браконьерстве на 7 млн ​​грн

07:18, 23 января 2025
По данным следствия, инспектор, злоупотребляя своим служебным положением, занялся незаконным рыбным промыслом в неположенных местах на реке Днестр.
В Хмельницкой области рыбинспектора подозревают в браконьерстве на 7 млн ​​грн
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Главного госинспектора одного из отделов Управления Госрыбагентства в Хмельницкой области разоблачили на незаконном вылове и продаже рыбы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что в июле 2024 года инспектор, злоупотребляя своим служебным положением, занялся незаконным рыбным промыслом в неразрешенных местах на реке Днестр, в том числе на территории природно-заповедного фонда.

Подозреваемый вместе с двумя друзьями с использованием рыбацкой сетки выловил около 700 единиц рыбы. Треть из них – краснокнижный причерноморский вырезуб, остальные – лещ, карп, судак и другие. Выловленную рыбу мужчина продавал.

Своими действиями чиновник нанес государству около 7 млн ​​грн ущерба.

За организацию и непосредственное занятие незаконным рыбным промыслом, причинившим существенный вред, а также злоупотребление служебным положением (ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 364 УК Украины), инспектору грозит от трех до шести лет лишения свободы.

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браконьер подозреваемый

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