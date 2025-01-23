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5 тысяч украинских семей получат помощь «Теплая зима» на 6 500 гривен

07:00, 23 января 2025
5 тысяч семей получат задержанную из-за технических задержек выплату «Теплая зима».
5 тысяч украинских семей получат помощь «Теплая зима» на 6 500 гривен
Фото: Министерство социальной политики Украины
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Более 5 тысяч украинских семей получат выплату «Теплая зима» на сумму 6 500 гривен, которая была задержана из-за технических проблем. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

В конце 2024 года для поддержки малообеспеченных семей, а также семей с детьми из числа наиболее уязвимых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), была введена выплата «Теплая зима». Эти средства предназначены для того, чтобы семьи могли приобрести теплые вещи для детей в условиях холодной зимы.

Однако, из-за отключения электроэнергии и необходимости уточнения данных, часть семей не смогла получить выплату вовремя. Для обеспечения справедливости и поддержки всех, кто имеет право на помощь, Правительство приняло решение о доначислении выплат тем, кому она не была начислена в 2024 году по техническим причинам.

Это позволит еще около 5 тысячам человек получить помощь «Теплая зима» на сумму 6 500 гривен.

Всего в декабре 2024 года помощь получили более 594 тысячи украинцев, что составляет более 3,9 миллиарда гривен. Выплата была предоставлена малообеспеченным семьям с детьми, семьям ВПО и лицам с инвалидностью I группы, имеющим право на социальные выплаты.

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деньги Минсоцполитики

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