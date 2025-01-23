5 тисяч українських родин отримають допомогу «Тепла зима» на 6 500 гривень

5 тисяч родин отримають затриману через технічні затримки виплату «Тепла зима».

Фото: Міністерство соціальної політики України

Більше 5 тисяч українських родин отримають виплату «Тепла зима» на суму 6 500 гривень, що була затримана через технічні проблеми. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

У кінці 2024 року для підтримки малозабезпечених родин, а також сімей з дітьми з числа найбільш вразливих внутрішньо переміщених осіб (ВПО), було запроваджено виплату «Тепла зима». Ці кошти призначені для того, щоб родини могли придбати теплі речі для дітей в умовах холодної зими.

Проте, через відключення електроенергії та необхідність уточнення даних, частина родин не змогла отримати виплату вчасно. Для забезпечення справедливості та підтримки всіх, хто має право на допомогу, Уряд ухвалив рішення про донарахування виплат тим, кому вона не була нарахована у 2024 році з технічних причин.

Це дозволить ще близько 5 тисячам осіб отримати допомогу «Тепла зима» на суму 6 500 гривень.

Загалом у грудні 2024 року допомогу отримали понад 594 тисячі українців, що становить понад 3,9 мільярда гривень. Виплата була надана малозабезпеченим сім'ям з дітьми, родинам ВПО та особам з інвалідністю І групи, що мають право на соціальні виплати.

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