На Хмельниччині рибінспектора підозрюють у браконьєрстві на 7 млн грн

За даними слідства, інспектор, зловживаючи своїм службовим становищем, зайнявся незаконним рибним промислом в недозволених місцях на річці Дністер.

Головного держінспектора одного з відділів Управління Держрибагентства у Хмельницькій області викрили на незаконному вилові та продажі риби. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідство встановило, що у липні 2024 року інспектор, зловживаючи своїм службовим становищем, зайнявся незаконним рибним промислом в недозволених місцях на річці Дністер, у тому числі на території природно-заповідного фонду.

Підозрюваний разом із двома друзями з використанням рибальської сітки виловив близько 700 одиниць риби. Третина з них – червонокнижний вирезуб причорноморський, решта – лящ, короп, судак та інші. Виловлену рибу чоловік продавав.

Своїми діями посадовець завдав державі близько 7 млн грн збитків.

За організацію і безпосереднє зайняття незаконним рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду, а також зловживання службовим становищем (ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 364 КК України), інспектору загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

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