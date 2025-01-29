В Украине в 2025 году возрастет поддержка бизнеса и программы занятости

В бюджете предусмотрено 6,3 миллиарда гривен на поддержку бизнеса и занятости.

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В 2025 году в Украине расширяются программы занятости и поддержки бизнеса. Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с работниками Государственной службы занятости.

По ее словам, в 2024 году благодаря Службе занятости постоянную работу получили 250 тысяч граждан, а в целом занятость в различных программах, в частности временных работах и грантах, достигла 330 тысяч человек. Среди новых возможностей для граждан - финансовая поддержка на старт бизнеса через грантовые программы, в частности «Собственное Дело», гранты для ветеранского бизнеса и молодых предпринимателей, а также компенсации за трудоустройство различных категорий граждан, таких как внутренние переселенцы, люди с инвалидностью и предпенсионного возраста.

В частности, в 2024 году:

12 тысяч украинцев получили гранты по программе «Собственное Дело»;

22 тысячи предпринимателей получили компенсации за создание инклюзивных рабочих мест;

23 тысячи граждан получили ваучеры на обучение;

67 тысяч человек прошли профессиональное обучение.

Юлия Свириденко также анонсировала планы на 2025 год. Среди основных задач - рост количества желающих переобучиться, реформа Центров профтехобразования и привлечение бизнеса к их работе через участие в наблюдательных советах. В бюджете на этот год предусмотрено 6,3 миллиарда гривен на поддержку новых инициатив и программ занятости. Также будет введена цифровизация процессов, в частности возможность получить ваучер на обучение через приложение Дія.

«Еще один приоритет - расширение и запуск новых программ занятости. В этом году в бюджете мы предусмотрели 6,3 млрд грн на реализацию этих инициатив и поддержку соискателей работы. Также адаптируем услуги службы занятости, чтобы они были максимально безбарьерными и могли удовлетворить потребности как можно большего круга клиентов», - подчеркнула Свириденко. Она также отметила, что в этом году будет разработана Стратегия занятости населения и акцент на реформировании Службы занятости.

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