В Україні у 2025 році зросте підтримка бізнесу та програми зайнятості

У бюджеті передбачено 6,3 мільярди гривень на підтримку бізнесу та зайнятості.

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У 2025 році в Україні розширюються програми зайнятості та підтримки бізнесу. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з працівниками Державної служби зайнятості.

За її словами, у 2024 році завдяки Службі зайнятості постійну роботу отримали 250 тисяч громадян, а загалом зайнятість в різних програмах, зокрема тимчасових роботах та грантах, досягла 330 тисяч осіб. Серед нових можливостей для громадян — фінансова підтримка на старт бізнесу через грантові програми, зокрема «Власна Справа», гранти для ветеранського бізнесу та молодих підприємців, а також компенсації за працевлаштування різних категорій громадян, таких як внутрішні переселенці, люди з інвалідністю та передпенсійного віку.

Зокрема, у 2024 році:

12 тисяч українців отримали гранти за програмою «Власна Справа»;

22 тисячі підприємців отримали компенсації за створення інклюзивних робочих місць;

23 тисячі громадян отримали ваучери на навчання;

67 тисяч осіб пройшли професійне навчання.

Юлія Свириденко також анонсувала плани на 2025 рік. Серед основних завдань — зростання кількості охочих перенавчитись, реформа Центрів профтехосвіти та залучення бізнесу до їх роботи через участь у наглядових радах. У бюджеті на цей рік передбачено 6,3 мільярди гривень на підтримку нових ініціатив і програм зайнятості. Також буде запроваджена цифровізація процесів, зокрема можливість отримати ваучер на навчання через додаток Дія.

«Ще один пріоритет — розширення та запуск нових програм зайнятості. Цього року в бюджеті ми передбачили 6,3 млрд грн на реалізацію цих ініціатив і підтримку шукачів роботи. Також адаптуємо послуги служби зайнятості, аби вони були максимально безбар’єрними і могли задовольнити потреби якомога більшого кола клієнтів», — підкреслила Свириденко. Вона також зазначила, що цього року буде розроблено Стратегію зайнятості населення та акцент на реформуванні Служби зайнятості.

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