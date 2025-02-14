Как вернуться из СВЧ в ВСУ без уголовной ответственности – пошаговая инструкция

Министерство обороны Украины опубликовало видеоинструкцию для военных, которые самовольно оставили части (СЗЧ), но желают вернуться в ряды ВСУ без уголовных последствий.
Программа действует до 1 марта 2025 года и касается только тех, кто покинул подразделение до 29 ноября 2024 года.
Как вернуться на службу?
- Через Армия+ подать рапорт на возвращение
- Добавить рекомендательное письмо от части, которая готова принять военнослужащего
- В течение 24 часов добраться до ближайшего отделения военной службы правопорядка
- Получить консультацию и предписание для безопасного возвращения в батальон резерва
По прибытии командир батальона имеет 72 часа, чтобы:
- Восстановить денежные выплаты
- Восстановить социальные гарантии
- Официально вернуть военного на службу
Ранее в ГБР сообщали, что по прибытии в часть военнослужащий должен подать рапорт о возобновлении на службе. С этого момента запускается определенный алгоритм, регламентирующий все последующие этапы возобновления – от оформления документов до возобновления выплат. Также, как отмечалось в ГБР, рапорт можно подать в приложении Армия+.
Добавим, что военнослужащие, самовольно покинувшие воинскую часть после 29 ноября, не могут автоматически освободиться от уголовной ответственности.
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