Як повернутися із СЗЧ в ЗСУ без кримінальної відповідальності – покрокова інструкція

Міністерство оборони України опублікувало відеоінструкцію для військових, які самовільно залишили частини (СЗЧ), але бажають повернутися до лав ЗСУ без кримінальних наслідків.
Програма діє до 1 березня 2025 року та стосується лише тих, хто покинув підрозділ до 29 листопада 2024 року.
Як повернутися на службу?
Після прибуття командир батальйону має 72 години, щоб:
Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон 4197-IХ (законопроект 12076) про продовження до 1 березня 2025 року терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину, чи вчинили дезертирство. У такому разі вони не втратять свої виплати.
Раніше у ДБР повідомляли, що після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. З цієї миті запускається визначений алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення – від оформлення документів до відновлення виплат. Також, як зазначали у ДБР, рапорт можна подати у застосунку Армія+.
Додамо, що військовослужбовці, які самовільно покинули військову частину після 29 листопада, не можуть автоматично звільнитись від кримінальної відповідальності.
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