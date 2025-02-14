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Як повернутися із СЗЧ в ЗСУ без кримінальної відповідальності – покрокова інструкція

19:06, 14 лютого 2025
До 1 березня 2025 року військові можуть повернутися в ЗСУ без покарання.
Як повернутися із СЗЧ в ЗСУ без кримінальної відповідальності – покрокова інструкція
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Міністерство оборони України опублікувало відеоінструкцію для військових, які самовільно залишили частини (СЗЧ), але бажають повернутися до лав ЗСУ без кримінальних наслідків.

Програма діє до 1 березня 2025 року та стосується лише тих, хто покинув підрозділ до 29 листопада 2024 року.

Як повернутися на службу?

  • Через Армія+ подати рапорт на повернення
  • Додати рекомендаційний лист від частини, яка готова прийняти військовослужбовця
  • Протягом 24 годин дістатися найближчого відділення військової служби правопорядку
  • Отримати консультацію та припис для безпечного повернення до батальйону резерву

Після прибуття командир батальйону має 72 години, щоб:

  • Відновити грошові виплати
  • Поновити соціальні гарантії
  • Офіційно повернути військового на службу

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон 4197-IХ (законопроект 12076) про продовження до 1 березня 2025 року терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину, чи вчинили дезертирство. У такому разі вони не втратять свої виплати.

Раніше у ДБР повідомляли, що після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. З цієї миті запускається визначений алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення – від оформлення документів до відновлення виплат. Також, як зазначали у ДБР, рапорт можна подати у застосунку Армія+. 

Додамо, що військовослужбовці, які самовільно покинули військову частину після 29 листопада, не можуть автоматично звільнитись від кримінальної відповідальності.

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ЗСУ військові Міноборони Армія+ СЗЧ

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