Як повернутися із СЗЧ в ЗСУ без кримінальної відповідальності – покрокова інструкція

До 1 березня 2025 року військові можуть повернутися в ЗСУ без покарання.

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Міністерство оборони України опублікувало відеоінструкцію для військових, які самовільно залишили частини (СЗЧ), але бажають повернутися до лав ЗСУ без кримінальних наслідків.

Програма діє до 1 березня 2025 року та стосується лише тих, хто покинув підрозділ до 29 листопада 2024 року.

Як повернутися на службу?

Через Армія+ подати рапорт на повернення

Додати рекомендаційний лист від частини, яка готова прийняти військовослужбовця

Протягом 24 годин дістатися найближчого відділення військової служби правопорядку

Отримати консультацію та припис для безпечного повернення до батальйону резерву

Після прибуття командир батальйону має 72 години, щоб:

Відновити грошові виплати

Поновити соціальні гарантії

Офіційно повернути військового на службу

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав закон 4197-IХ (законопроект 12076) про продовження до 1 березня 2025 року терміну добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину, чи вчинили дезертирство. У такому разі вони не втратять свої виплати.

Раніше у ДБР повідомляли, що після прибуття до частини військовослужбовець має подати рапорт про поновлення на службі. З цієї миті запускається визначений алгоритм, що регламентує всі подальші етапи поновлення – від оформлення документів до відновлення виплат. Також, як зазначали у ДБР, рапорт можна подати у застосунку Армія+.

Додамо, що військовослужбовці, які самовільно покинули військову частину після 29 листопада, не можуть автоматично звільнитись від кримінальної відповідальності.

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