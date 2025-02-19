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В Киеве на ремонте поликлиники разворовали почти 1,3 млн грн

11:44, 19 февраля 2025
В Деснянском районе столицы переплатили за двери и ремонт поликлиники.
В Киеве на ремонте поликлиники разворовали почти 1,3 млн грн
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении исполняющему обязанности Коммунального некоммерческого предприятия «Центр первичной медико-санитарной помощи № 4» Деснянского района г. Киева в растрате бюджетных средств путем злоупотребления своим служебным положением.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, коммунальное предприятие объявило в 2023 году тендер на проведение капитального ремонта помещения поликлиники в Деснянском районе Киева.

Установлено, что исполняющая обязанности директора медучреждения фактически внесла в документы недостоверные сведения о стоимости закупки и установки дверей, а также об объемах выполнения некоторых ремонтных работ.

«Согласно результатам проведенной экспертизы, сумма нанесенного ущерба составляет почти 1,3 млн гривен», - сказано в сообщении.

Теперь должностной лицу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет и конфискацией имущества.

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прокуратура Киев

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