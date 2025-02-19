У Києві на ремонті поліклініки розікрали майже 1,3 млн грн

В Деснянському районі столиці переплатили за двері та ремонт поліклініки.

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У Києві правоохоронці повідомили про підозру виконувачці обов’язків Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» Деснянського району м. Києва у розтраті бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Як повідомила Київська міська прокуратура, комунальне підприємство оголосило у 2023 році тендер на проведення капітального ремонту приміщення поліклініки у Деснянському районі м. Києва.

Встановлено, що виконувачка обов’язків директора медзакладу фактично внесла в документи недостовірні відомості щодо вартості закупівлі та встановлення дверей, а також щодо обсягів виконання деяких ремонтних робіт.

«Згідно з результатами проведеної експертизи, сума завданих збитків становить майже 1,3 млн гривень», - сказано у повідомленні.

Тепер посадовиці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та конфіскацією майна.

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