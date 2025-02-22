В налоговые напомнили, кто освобожден от обязанности подавать декларацию об имущественном положении и доходах

Налогоплательщики освобождаются от обязанности представления налоговой декларации в ряде случаев.

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Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что налогоплательщики освобождаются от обязанности подачи налоговой декларации в следующих случаях:

а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:

є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання Декларації;

перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

б) в інших випадках, визначених розділом IV Податкового кодексу України

Крім того, наголошуємо, що обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, крім випадків, коли подання податкової декларації прямо передбачено ПКУ, якщо такий платник податку отримував:

- доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з цим Кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;

- доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до цього Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу;

- доходи у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 цього Кодексу.

Також У ДПС назвали випадки, коли подання податкової декларації про майновий стан і доходи вважається виконаним

Відповідно до пункту 179.2 Податкового кодексу України (ПКУ), обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи вважається виконаним, а сама декларація не подається, якщо подання не передбачено прямо нормами ПКУ. Це стосується таких ситуацій, коли платник податку отримував:

- доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з нормами Податкового кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу;

- доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок;

- доходи у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 ПКУ.

Проте, якщо платник податку зобов’язаний подавати податкову декларацію згідно з іншими нормами ПКУ, то в ній разом із іншими доходами необхідно зазначити й доходи, передбачені пунктом 179.2 ПКУ.

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