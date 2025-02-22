Практика судов
  1. В Украине

Пистолеты, автоматы, патроны и боеприпасы — на Волыни будут судить злоумышленников, торговавших оружием

18:34, 22 февраля 2025
Три дельца реализовывали схему незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Украины.
Пистолеты, автоматы, патроны и боеприпасы — на Волыни будут судить злоумышленников, торговавших оружием
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Волыни будут судить трех злоумышленников, торговавших оружием. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

По данным следствия, три уроженца Мариуполя – двое мужчин и женщина – в течение июля-сентября 2024 года реализовывали схему незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Украины.

Подыскивая на военном аукционе покупателей, члены группы сбыли им, отправив через почтового оператора пистолет-пулемет «Скорпион», автоматический охотничий карабин «Вулкан-МК» и автоматический пистолет «Стечкина».

Во время санкционированных судом обысков в домах и транспортных средствах членов группы изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, неправомерно полученные денежные средства в сумме более 195 тысяч гривен, и банковские карты.

Кроме того, обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы: автомат АК-12, карабин DIAMONDBLACK DB15, пистолет-пулемет Cz Scorpion VZ61, пистолет Luger S/42, 3600 патронов различных калибров, 1 гранат RG4, ию с детонатором в гранат.

На все изъятое, а также автомобиль, которым пользовались злоумышленники, наложен арест.

Обвиняемые вскоре предстанут перед судом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура оружие боеприпасы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о привлечении ветеранов войны к подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению

Ожидается, что принятие закона создаст основу для эффективного решения стратегических задач государственной политики в сфере подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Лицо не имеет права на применение нового показателя средней зарплаты при переходе на пенсию по возрасту на общих основаниях после назначения пенсии на льготных условиях – Верховный Суд

Переход на пенсию по возрасту после назначения пенсии на льготных условиях – позиция Верховного Суда.

Комитет согласовал законопроект о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВЛК за незаконную мобилизацию

Законопроект предусматривает до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва, что привело к призыву не подлежащего ему гражданина или к незаконному освобождению гражданина от призыва.

Верховная Рада внесет изменения в Налоговый кодекс по стимулированию благотворительности

Плательщикам налога на прибыль предприятий разрешат не включать в налогооблагаемую прибыль благотворительную помощь до 8%.

ЕС не несет ответственности за невыплату безвозвратной финансовой помощи Украине в случае отсутствия ресурсов – что предусматривает соглашение с ЕС, заключенное под реализацию механизма ERA

В соответствии с Соглашением между Украиной и ЕС о внедрении Механизма кредитного сотрудничества, Украина признала и согласилась с тем, что суммы безвозвратной финансовой помощи, доступные для оплаты в рамках механизма, могут изменяться в зависимости от ресурсов, поступающих в механизм, или могут быть приостановлены.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова