Пистолеты, автоматы, патроны и боеприпасы — на Волыни будут судить злоумышленников, торговавших оружием

Три дельца реализовывали схему незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Украины.

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На Волыни будут судить трех злоумышленников, торговавших оружием. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

По данным следствия, три уроженца Мариуполя – двое мужчин и женщина – в течение июля-сентября 2024 года реализовывали схему незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Украины.

Подыскивая на военном аукционе покупателей, члены группы сбыли им, отправив через почтового оператора пистолет-пулемет «Скорпион», автоматический охотничий карабин «Вулкан-МК» и автоматический пистолет «Стечкина».

Во время санкционированных судом обысков в домах и транспортных средствах членов группы изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, неправомерно полученные денежные средства в сумме более 195 тысяч гривен, и банковские карты.

Кроме того, обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы: автомат АК-12, карабин DIAMONDBLACK DB15, пистолет-пулемет Cz Scorpion VZ61, пистолет Luger S/42, 3600 патронов различных калибров, 1 гранат RG4, ию с детонатором в гранат.

На все изъятое, а также автомобиль, которым пользовались злоумышленники, наложен арест.

Обвиняемые вскоре предстанут перед судом.

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