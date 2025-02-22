В Одесской области мужчина второй раз после лишения прав сел за руль пьяным – как наказали водителя

Мужчина не выполнил решение суда и едва не сел за решетку.

Фото: zik.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житель Болградского района Одесской области признан виновным в умышленном невыполнении решения суда после того, как он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на предыдущее лишение прав.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, в августе прошлого года патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 44-летний житель Арцизской громады. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения, ведь в июле его лишили прав на пять лет за аналогичное нарушение.

Ранее суд обязал водителя уплатить штраф в размере 40 800 гривен, но он этого не сделал. В сентябре за повторное нарушение мужчину лишили права управления уже на 10 лет и назначили новый штраф - 51 000 гривен.

Кроме административного наказания, полиция открыла уголовное производство по факту невыполнения решения суда (ч. 1 ст. 382 УК Украины). Суд назначил нарушителю один год лишения свободы с испытательным сроком в год. Водитель обязан периодически появляться для регистрации в пробационном органе и сообщать об изменении места жительства или работы. Если он нарушит эти условия или совершит новое правонарушение, ему будет грозить реальное заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.