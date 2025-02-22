Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области мужчина второй раз после лишения прав сел за руль пьяным – как наказали водителя

22:00, 22 февраля 2025
Мужчина не выполнил решение суда и едва не сел за решетку.
В Одесской области мужчина второй раз после лишения прав сел за руль пьяным – как наказали водителя
Фото: zik.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житель Болградского района Одесской области признан виновным в умышленном невыполнении решения суда после того, как он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на предыдущее лишение прав.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, в августе прошлого года патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял 44-летний житель Арцизской громады. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения, ведь в июле его лишили прав на пять лет за аналогичное нарушение.

Ранее суд обязал водителя уплатить штраф в размере 40 800 гривен, но он этого не сделал. В сентябре за повторное нарушение мужчину лишили права управления уже на 10 лет и назначили новый штраф - 51 000 гривен.

Кроме административного наказания, полиция открыла уголовное производство по факту невыполнения решения суда (ч. 1 ст. 382 УК Украины). Суд назначил нарушителю один год лишения свободы с испытательным сроком в год. Водитель обязан периодически появляться для регистрации в пробационном органе и сообщать об изменении места жительства или работы. Если он нарушит эти условия или совершит новое правонарушение, ему будет грозить реальное заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд полиция водительские права Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин запланировал законопроект об укреплении системы декларирования и проверки добродетели судей в плане приоритетных действий на 2025 год

Также запланирован законопроект об изменениях в УПК о недопустимости злоупотребления процессуальными правами по коррупционным делам.

Верховная Рада рассмотрит законопроект о привлечении ветеранов войны к подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению

Ожидается, что принятие закона создаст основу для эффективного решения стратегических задач государственной политики в сфере подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Лицо не имеет права на применение нового показателя средней зарплаты при переходе на пенсию по возрасту на общих основаниях после назначения пенсии на льготных условиях – Верховный Суд

Переход на пенсию по возрасту после назначения пенсии на льготных условиях – позиция Верховного Суда.

Комитет согласовал законопроект о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВЛК за незаконную мобилизацию

Законопроект предусматривает до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва, что привело к призыву не подлежащего ему гражданина или к незаконному освобождению гражданина от призыва.

Верховная Рада внесет изменения в Налоговый кодекс по стимулированию благотворительности

Плательщикам налога на прибыль предприятий разрешат не включать в налогооблагаемую прибыль благотворительную помощь до 8%.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова