В Киеве запустят безбарьерный маршрут от военного госпиталя до вокзала и Майдана

Планируется создать новую культуру безбарьерности, где весь транспорт, заведения сферы услуг и укрытия адаптированы под потребности маломобильных людей.

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В Киеве работают над созданием полностью безбарьерного маршрута от военного госпиталя до железнодорожного вокзала и Майдана Независимости. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, планируется не просто соединить точки на карте транспортом или оборудовать отдельные зоны с условиями для маломобильных групп населения, а создать новую культуру безбарьерности, где весь транспорт, заведения сферы услуг и укрытия адаптированы под потребности маломобильных людей.

В рамках этого решения запланировано рассмотреть:

дублирование подземных переходов наземными на Крещатике и в районе метро «Университет»,

увеличение количества наземных переходов на маршруте.

Кроме того, в КГГА прорабатывают улучшение условий перевозки на рейсах, прилегающих к маршруту.

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