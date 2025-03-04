У Києві запустять безбар'єрний маршрут від військового госпіталю до вокзалу та Майдану

Планується створити нову культуру безбар'єрності, де весь транспорт, заклади сфери послуг чи укриття адаптовані під потреби маломобільних людей.

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У Києві працюють над створенням повністю безбар'єрного маршруту від військового госпіталю до залізничного вокзалу та Майдану Незалежності. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, планується не просто з'єднати точки на карті транспортом, або обладнати окремі зони з умовами для маломобільних груп населення, а створити нову культуру безбар'єрності, де весь транспорт, заклади сфери послуг чи укриття адаптовані під потреби маломобільних людей.

У рамках цього рішення заплановано розглянути:

дублювання підземних переходів наземними на Хрещатику та в районі метро «Університет»,

збільшення кількості наземних переходів на маршруті.

Окрім того, у КМДА опрацьовують поліпшення умов перевезення на рейсах, дотичних до маршруту.

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