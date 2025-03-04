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Акції українських компаній продовжують дешевшати на тлі новин зі США

15:33, 4 березня 2025
На ринку єврооблігацій спостерігається аналогічна тенденція.
Акції українських компаній продовжують дешевшати на тлі новин зі США
Фото: 24tv.ua
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Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WSE) 3 березня обвалилися на 15,3% після суперечки між президентами України та США, а 4 березня продовжили втрачати вартість через новини про призупинення американської військової допомоги, пише «Інтерфакс-Україна».

Акції Milkiland втратили ще 11,65%, KSG Agro – 7,26%, «Агротон» і «ІМК» – 2,14% та 5,58% відповідно. Виробник цукру «Астарта» втратив 3,23%, а акції Coal Energy – на 13,17%.

Акції олійного гіганта «Кернел» впали на 9,09%. Водночас загальний індекс WIG 4 березня зменшився на 2,4% на тлі торгівельних суперечок США з Канадою, Мексикою та Китаєм.

Крім того, падіння акцій українських компаній зафіксоване й на Лондонській біржі. Агрохолдинг МХП втратив 1,64%, а гірничо-рудна Ferrexpo — 7,93%.

На ринку єврооблігацій спостерігається аналогічна тенденція: українські папери втратили 0,6–2,6%. Євробонди з погашенням у 2029 році котируються по 68,2% від номіналу, у 2036 році – по 52,9%. ВВП-варранти також подешевшали на 1,6% і торгуються на рівні 77,2% від умовної вартості.

Як раніше повідомляли ЗМІ, зокрема видання Bloomberg та агентство Reuters, США припиняють військову допомогу Україні.

Проте кореспондент The Economist Олівер Керролл стверджує, що офіційного рішення та доказів скасування військової допомоги США не було.

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що військова підтримка США продовжується.

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