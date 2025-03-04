Практика судів
  1. В Україні

У Харкові фейкова адміністраторка сайту виманила у вебкам-моделі 1,2 млн грн

22:36, 4 березня 2025
За версією слідства, жінка від імені адміністрації сайту систематично вигадувала різні приводи та підстави для отримання грошей від потерпілої.
У Харкові фейкова адміністраторка сайту виманила у вебкам-моделі 1,2 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові жінці повідомили про підозру у шахрайстві, бо, за даними слідства, вона за рік під різними приводами виманила близько 1,2 мільйона гривень у вебкам-моделі.

«Зловмисниця відшукала контактні дані потерпілої, зв’язалася з нею через соціальні месенджери та представилася співробітником сайту. Вона повідомила, що нібито існують проблеми зі сторінкою жінки та потрібно оплати роботу спеціалістів сайту. Потерпіла перевела відповідну суму на банківську картку», - вказали у поліції.

Надалі, за версією слідства, жінка від імені адміністрації сайту систематично вигадувала різні приводи та підстави для отримання грошей від потерпілої.

«Таким чином зловмисниці вдалося цілий рік ошукувати жінку. Загалом порушниця незаконно отримала близько 1,2 мільйона гривень», - повідомили у поліції.

Слідчі повідомили 27-річній жінці про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 (шахрайство) КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція Харків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У комітеті Верховної Ради проведуть спеціальне засідання, присвячене необхідності забезпечення виїзду військовозобов’язаних журналістів і артистів за кордон

На думку народних депутатів, забезпечення виїзду військовозобов’язаних журналістів та артистів за кордон за «листами сприяння» Мінкульту – це дуже важливе та нагальне питання.

Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме.

«Зустріч у Білому домі пройшла не так, як передбачалося»: Володимир Зеленський заявив, Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир

«Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно» – зазначив Володимир Зеленський.

Мар’яна Безугла заявила, що не підписувала звернення Верховної Ради до Трампа, і це «ініціатива керівників парламентських фракцій»

Раніше Микита Потураєв чомусь назвав опубліковане на сайті Верховної Ради звернення до Президента США Дональда Трампа дезінформацією.

Дональд Трамп у промові на спільному засіданні Конгресу окреслить свої плани щодо припинення війни в Україні – Fox News

Президент США Дональд Трамп окреслить план припинення війни в Україні, але демократи, як повідомляють американські медіа, спробують зірвати його виступ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Кравченко
    Станіслав Кравченко
    голова Верховного Суду
  • Юрій Черпак
    Юрій Черпак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Зоряна Лунь
    Зоряна Лунь
    суддя Львівського окружного адміністративного суду