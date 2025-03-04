У Харкові фейкова адміністраторка сайту виманила у вебкам-моделі 1,2 млн грн

За версією слідства, жінка від імені адміністрації сайту систематично вигадувала різні приводи та підстави для отримання грошей від потерпілої.

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У Харкові жінці повідомили про підозру у шахрайстві, бо, за даними слідства, вона за рік під різними приводами виманила близько 1,2 мільйона гривень у вебкам-моделі.

«Зловмисниця відшукала контактні дані потерпілої, зв’язалася з нею через соціальні месенджери та представилася співробітником сайту. Вона повідомила, що нібито існують проблеми зі сторінкою жінки та потрібно оплати роботу спеціалістів сайту. Потерпіла перевела відповідну суму на банківську картку», - вказали у поліції.

Надалі, за версією слідства, жінка від імені адміністрації сайту систематично вигадувала різні приводи та підстави для отримання грошей від потерпілої.

«Таким чином зловмисниці вдалося цілий рік ошукувати жінку. Загалом порушниця незаконно отримала близько 1,2 мільйона гривень», - повідомили у поліції.

Слідчі повідомили 27-річній жінці про підозру за ч. 1 та 2 ст. 190 (шахрайство) КК України.

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