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В Харькове фейковая администраторка сайта выманила у вебкам-модели 1,2 млн грн

22:36, 4 марта 2025
По версии следствия, женщина от имени администрации сайта систематически придумывала разные предлоги и основания для получения денег от потерпевшей.
В Харькове фейковая администраторка сайта выманила у вебкам-модели 1,2 млн грн
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В Харькове женщине сообщили о подозрении в мошенничестве, так как, по данным следствия, она за год под разными предлогами выманила около 1,2 миллиона гривен у вебкам-модели.

«Злоумышленница нашла контактные данные потерпевшей, связалась с ней через социальные мессенджеры и представилась сотрудником сайта. Она сообщила, что якобы существуют проблемы со страницей женщины и необходимо оплатить работу специалистов сайта. Потерпевшая перевела соответствующую сумму на банковскую карту», – указали в полиции.

В дальнейшем, по версии следствия, женщина от имени администрации сайта систематически придумывала разные предлоги и основания для получения денег от потерпевшей.

«Таким образом злоумышленнице удалось целый год обманывать женщину. В целом нарушительница незаконно получила около 1,2 миллиона гривен», – сообщили в полиции.

Следователи сообщили 27-летней женщине о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

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полиция Харьков

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