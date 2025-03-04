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Акции украинских компаний продолжают дешеветь на фоне новостей из США

15:33, 4 марта 2025
На рынке еврооблигаций наблюдается аналогичная тенденция.
Акции украинских компаний продолжают дешеветь на фоне новостей из США
Фото: 24tv.ua
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Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже (WSE) 3 марта обвалились на 15,3% после спора между президентами Украины и США, а 4 марта продолжили терять в цене из-за новостей о приостановке американской военной помощи, пишет «Интерфакс-Украина».

Акции Milkiland потеряли еще 11,65%, KSG Agro – 7,26%, «Агротон» и «ИМК» – 2,14% и 5,58% соответственно. Производитель сахара «Астарта» снизился на 3,23%, а акции Coal Energy упали на 13,17%.

Акции масложирового гиганта «Кернел» подешевели на 9,09%. В то же время общий индекс WIG 4 марта снизился на 2,4% на фоне торговых споров США с Канадой, Мексикой и Китаем.

Кроме того, падение акций украинских компаний зафиксировано и на Лондонской бирже: агрохолдинг МХП потерял 1,64%, а горнорудная Ferrexpo – 7,93%.

На рынке еврооблигаций наблюдается аналогичная тенденция: украинские бумаги потеряли 0,6–2,6%. Евробонды с погашением в 2029 году котируются по 68,2% от номинала, в 2036 году – по 52,9%. ВВП-варранты также подешевели на 1,6% и торгуются на уровне 77,2% от условной стоимости.

Как ранее сообщали СМИ, в частности издание Bloomberg и агентство Reuters, США прекращают военную помощь Украине.

Однако корреспондент The Economist Оливер Кэрролл утверждает, что официального решения и доказательств отмены военной помощи США не было.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что военная поддержка США продолжается.

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