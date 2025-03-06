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Европа должна усиливать оборону, даже если не все согласны – премьер Люксембурга Фриден

14:32, 6 марта 2025
Люк Фриден призвал ЕС усиливать оборону, не дожидаясь всех.
Европа должна усиливать оборону, даже если не все согласны – премьер Люксембурга Фриден
Фото: The Guardian
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Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден призвал Европу укреплять оборону, даже если отдельные страны не поддерживают такие решения. Об этом он заявил перед началом заседания Совета ЕС.

«Нам нужна большая европейская оборона, и если одна или две страны не хотят разделять эту точку зрения, я думаю, что другие должны идти вперед, насколько это возможно. И это то, за что я выступаю», - отметил Фриден на саммите в Брюсселе 6 марта заявил журналистам, пишет The Guardian.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Польши Туск поддержал идею Макрона по расширению ядерного потенциала для защиты ЕС.

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Европа оборона

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