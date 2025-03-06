Европа должна усиливать оборону, даже если не все согласны – премьер Люксембурга Фриден

Люк Фриден призвал ЕС усиливать оборону, не дожидаясь всех.

Фото: The Guardian

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден призвал Европу укреплять оборону, даже если отдельные страны не поддерживают такие решения. Об этом он заявил перед началом заседания Совета ЕС.

«Нам нужна большая европейская оборона, и если одна или две страны не хотят разделять эту точку зрения, я думаю, что другие должны идти вперед, насколько это возможно. И это то, за что я выступаю», - отметил Фриден на саммите в Брюсселе 6 марта заявил журналистам, пишет The Guardian.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Польши Туск поддержал идею Макрона по расширению ядерного потенциала для защиты ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.