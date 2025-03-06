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Європа має посилювати оборону, навіть якщо не всі згодні – прем’єр Люксембургу Фріден

14:32, 6 березня 2025
Люк Фріден закликав ЄС посилювати оборону, не чекаючи на всіх.
Європа має посилювати оборону, навіть якщо не всі згодні – прем’єр Люксембургу Фріден
Фото: The Guardian
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Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден закликав Європу зміцнювати оборону, навіть якщо окремі країни не підтримують такі рішення. Про це він заявив перед початком засідання Ради ЄС.

«Нам потрібна більша європейська оборона, і якщо одна або дві країни не хочуть поділяти цю точку зору, я думаю, що інші повинні йти вперед, наскільки це можливо. І це те, за що я виступаю», – зазначив Фріден на саміті у Брюсселі 6 березня заявив журналістам, пише The Guardian.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», прем’єр-міністр Польщі Туск підтримав ідею Макрона щодо розширення ядерного потенціалу для захисту ЄС.

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Європа оборона

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