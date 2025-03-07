В Киеве будут судить мужчину, который обманул волонтера на 400 тысяч гривен

Мужчина обманул волонтера вымышленной историей об ампутации ноги.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 29-летнего мужчину будут судить за мошенничество после того, как он обманул волонтера на сумму 400 тысяч гривен, придумывая истории о своей ампутации ноги и лечении. Оболонская окружная прокуратура передала обвинительный акт в суд. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По версии следствия, мужчина в течение длительного времени обращался к волонтеру, который помогает военным, с просьбами о финансовой помощи на медицинское лечение и операции. Он сообщал, что находится в зоне активных боевых действий, просил деньги на медикаменты, операцию по ампутации ноги, лечение в Германии, а позже - на протезирование и реабилитацию.

С каждым разом суммы, которые он просил, росли. Волонтер, веря в истории мужчины, передавал ему деньги. Однако все стало известно, когда мужчина прислал фото «раненой ноги», которое оказалось картинкой из Интернета.

Обвиняемый теперь предстанет перед судом по статье о мошенничестве. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание в виде ограничения свободы до трех лет или лишения свободы на такой же срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.