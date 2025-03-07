У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав волонтера на 400 тисяч гривень

Чоловік ошукав волонтера вигаданою історією про ампутацію ноги.

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У Києві 29-річного чоловіка будуть судити за шахрайство після того, як він ошукав волонтера на суму 400 тисяч гривень, вигадуючи історії про свою ампутацію ноги та лікування. Оболонська окружна прокуратура передала обвинувальний акт до суду. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За версією слідства, чоловік протягом тривалого часу звертався до волонтера, що допомагає військовим, з проханнями про фінансову допомогу на медичне лікування та операції. Він повідомляв, що перебуває в зоні активних бойових дій, просив гроші на медикаменти, операцію з ампутації ноги, лікування в Німеччині, а пізніше — на протезування та реабілітацію.

З кожним разом суми, які він просив, зростали. Волонтер, вірячи в історії чоловіка, передавав йому гроші. Однак все стало відомо, коли чоловік надіслав фото «пораненої ноги», яке виявилося картинкою з Інтернету.

Обвинувачений тепер постане перед судом за статтею про шахрайство. Якщо його вину буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на такий самий термін.

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