Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав волонтера на 400 тисяч гривень

22:36, 7 березня 2025
Чоловік ошукав волонтера вигаданою історією про ампутацію ноги.
У Києві судитимуть чоловіка, який ошукав волонтера на 400 тисяч гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 29-річного чоловіка будуть судити за шахрайство після того, як він ошукав волонтера на суму 400 тисяч гривень, вигадуючи історії про свою ампутацію ноги та лікування. Оболонська окружна прокуратура передала обвинувальний акт до суду. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За версією слідства, чоловік протягом тривалого часу звертався до волонтера, що допомагає військовим, з проханнями про фінансову допомогу на медичне лікування та операції. Він повідомляв, що перебуває в зоні активних бойових дій, просив гроші на медикаменти, операцію з ампутації ноги, лікування в Німеччині, а пізніше — на протезування та реабілітацію.

З кожним разом суми, які він просив, зростали. Волонтер, вірячи в історії чоловіка, передавав йому гроші. Однак все стало відомо, коли чоловік надіслав фото «пораненої ноги», яке виявилося картинкою з Інтернету.

Обвинувачений тепер постане перед судом за статтею про шахрайство. Якщо його вину буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на такий самий термін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура шахрай Київ волонтери

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Досягнути єдності, стабільності та незмінності судової практики неможливо – секретар Великої Палати ВС

У Великій Палаті Верховного Суду повідомили, що бувають помилкові правові позиції, до того ж життя змінюється.

Верховний Суд підтвердив правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та несплати гонорару на момент розгляду справи

Правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат позивача на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та фактичної несплати гонорару на момент розгляду справи – позиція Верховного Суду.

Чи скасують «вічні» арешти майна у кримінальних провадження без підозрюваних — робоча група комітету обговорила законопроект про гарантії захисту бізнесу

У правоохоронному комітеті Верховної Ради за участі НАБУ, САП, СБУ, БЕБ, ОГП та інших представників обговорили законопроект 12439 про гарантії захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження.

Поліцейським, прокурорам та головам місцевих держадміністрацій будуть доплачувати за знання англійської мови

Надбавка у 10% до окладу запрацює не відразу.

Стратегія розвитку системи правосуддя готова на 99%, але є важливий нюанс – Офіс Президента

В Офісі Президента намагаються узгодити положення Стратегії з євроінтеграційними зобов’язаннями України.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Шеметенко
    Людмила Шеметенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Власенко
    Сергій Власенко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бородавкіна
    Світлана Бородавкіна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду