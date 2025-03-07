В Минюсте напомнили об особенностях прекращения в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество арестов, наложенных в уголовных производствах

Правоотношения относительно ареста имущества, наложенного в рамках уголовного производства, регулируются главой 17 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции объяснил, какие особенности прекращения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество арестов, наложенных в уголовных производствах.

Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (далее – Закон), в п.4 ч.1 ст.4 предусматривает, что в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество (далее – Государственный реестр прав) подлежат регистрации обременения вещных прав на недвижимое имущество, объект незавершенного строительства, будущий объект недвижимости, в частности арест.

Согласно ч.1 ст.170 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – Кодекс) арестом имущества является временное, до отмены в установленном этим Кодексом порядке, лишение по постановлению следственного судьи или суда права на отчуждение, распоряжение и/или пользование имуществом, в отношении которого существует совокупность оснований или разумных подозрений считать, что оно является доказательством уголовного правонарушения, подлежит специальной конфискации у подозреваемого, обвиняемого, осужденного, третьих лиц, конфискации у юридического лица, для обеспечения гражданского иска, взыскания с юридического лица полученной неправомерной выгоды, возможной конфискации имущества. Арест имущества отменяется в установленном этим Кодексом порядке.

Правоотношения относительно ареста имущества, наложенного в рамках уголовного производства, регулируются главой 17 Кодекса.

Во время досудебного расследования и судебного разбирательства вопрос о наложении ареста на имущество решают следственный судья или суд (ст.173, 174 Кодекса).

В то же время арест имущества может быть отменен полностью или частично постановлением следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства по ходатайству подозреваемого, обвиняемого, их защитника или законного представителя, другого владельца или владельца имущества, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, если они докажут, что в дальнейшем в применении этой меры нет необходимости или арест наложен необоснованно (ч.1 ст.174 Кодекса).

Согласно ч.4 ст.174 Кодекса прокурор одновременно с вынесением постановления о закрытии уголовного производства отменяет арест имущества, если оно не подлежит специальной конфискации.

При этом, согласно ч.4 ст.132 Кодекса (с изменениями, внесенными Законом № 2810-IX от 01.12.2022, вступившим в силу 29.12.2022), постановление следственного судьи или суда о применении мер обеспечения уголовного производства прекращает свое действие после истечения срока его действия, отмены меры пресечения, вынесения оправдательного приговора или закрытия уголовного производства в порядке, предусмотренном этим Кодексом.

Ч.5 ст.13 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» определяет, что выводы относительно применения норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, являются обязательными для всех субъектов властных полномочий, применяющих в своей деятельности нормативно-правовой акт, содержащий соответствующую норму права.

Так, в постановлении Объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 15.04.2024 (дело № 554/2506/22) содержится вывод относительно применения нормы, предусмотренной абз.1 ч.4 ст.132 Кодекса, согласно которому в случае закрытия следователем, прокурором уголовного производства в порядке, предусмотренном Кодексом, меры обеспечения уголовного производства, среди которых и арест имущества, прекращают свое действие в силу прямого указания ч.4 ст.132 Кодекса. Постановление следственного судьи об отмене ареста имущества или отказе в его отмене, вынесенное после закрытия уголовного производства, не предусмотрено уголовно-процессуальными нормами.

Учитывая вышеизложенное, в случае прекращения действия ареста имущества в связи с закрытием уголовного производства или истечением срока действия постановления следственного судьи или суда о применении мер обеспечения уголовного производства, основанием для государственной регистрации прекращения обременения вещного права будет постановление о закрытии уголовного производства или соответствующее постановление суда либо постановление следственного судьи или суда о применении мер обеспечения уголовного производства, в котором определен срок его действия, - после истечения этого срока.

Следует напомнить, что заявителем в случае подачи документов для проведения государственной регистрации прекращения обременения вещных прав может быть орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные лица, которыми установлено, изменено или прекращено обременение, лицо, в интересах которого установлено, изменено или прекращено обременение, либо уполномоченные ими лица (абз.3 п.3 ч.1 ст.2 Закона).

Также важно, что государственная регистрация обременений вещных прав проводится независимо от местонахождения недвижимого имущества в день регистрации соответствующего заявления в Государственном реестре прав (абз.3 ч.5 ст.3, ч.1 ст.19 Закона).

Согласно ст.34 Закона за государственную регистрацию обременений вещных прав предусмотрено взимание административного сбора в размере 0,05 прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что в 2025 году составляет 150 грн.

Перечень субъектов, освобожденных от уплаты административного сбора, закреплен в ч.9 ст.34 Закона, среди них, в частности, граждане, отнесенные к категориям 1 и 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, лица с инвалидностью I и II групп, органы государственной власти, органы местного самоуправления и другие.

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