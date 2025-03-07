Украина завершает подготовку предварительного плана, который будет обсуждать с США в Саудовской Аравии, — Андрей Ермак

Андрей Ермак обсудил разработку мирного плана с представителями Северной Европы и Балтии.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел беседу с советниками по национальной безопасности и дипломатическими советниками глав государств и правительств Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции. Об этом сообщает Офис Президента.

«Андрей Ермак отметил результаты вчерашнего специального заседания Европейского совета в Брюсселе, решимость поддерживать Украину и готовность работать над совместным планом достижения справедливого и долгосрочного мира. Он напомнил, что Украина предложила шаги, которые могут проложить путь к завершению войны. Это тишина в небе и на море: прекращение атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру и морских военных операций, а также освобождение пленных», – говорится в сообщении.

Глава ОП проинформировал о работе с французской и британской сторонами над планом достижения справедливого и устойчивого мира.

«Украина очень ценит соответствующие предложения от стран Северной Европы и Балтии, которые учитываются при его подготовке», — подчеркнул Андрей Ермак.

«Мы завершаем подготовку предварительного плана, который будем обсуждать с американскими партнерами на следующей неделе в Саудовской Аравии. Подчеркиваю, что это план не только Украины, это план Европы», – заявил он.

Руководитель ОП отметил, что необходимо продолжать работу над конкретными и эффективными гарантиями безопасности для Украины перед любыми переговорами о справедливом и устойчивом мире.

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