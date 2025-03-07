Україна завершує підготовку попереднього плану, який буде обговорювати із США в Саудівській Аравії, — Андрій Єрмак

Андрій Єрмак обговорив із представниками Північної Європи та Балтії розробку мирного плану.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з радниками з національної безпеки й дипломатичними радниками глав держав та урядів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Про це повідомляє Офіс Президента.

«Андрій Єрмак відзначив результати вчорашнього спеціального засідання Європейської ради в Брюсселі, рішучість щодо підтримки України та готовність працювати над спільним планом досягнення справедливого й тривалого миру. Він нагадав, що Україна запропонувала кроки, які можуть прокласти шлях до завершення війни. Це тиша в небі й на морі: припинення атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру й морських військових операцій, а також звільнення полонених», - зазначається у повідомленні.

Очільник ОП поінформував про роботу з французькою та британською сторонами над планом досягнення справедливого й тривалого миру.

«Україна дуже цінує відповідні пропозиції від держав Північної Європи та Балтії, які враховуються під час його підготовки», — підкреслив Андрій Єрмак.

«Ми завершуємо підготовку попереднього плану, який будемо обговорювати з американськими партнерами наступного тижня в Саудівській Аравії. Наголошую, що це план не лише України, це план Європи», – наголосив він.

Керівник ОП сказав, що потрібно продовжувати роботу над конкретними та дієвими гарантіями безпеки для України перед будь-якими переговорами щодо встановлення справедливого й тривалого миру.

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