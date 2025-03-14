В Украине отмечают День добровольца

14 марта – День украинского добровольца.

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Каждый год в Украине отмечают 14 марта День добровольца — праздник, который появился в нашей стране в 2017 году, чтобы показать уважение к военным и отметить невероятную храбрость мужчин и женщин, взявших в руки оружие для защиты государства.

Идея этого дня возникла после начала войны на востоке Украины в 2014 году, когда значительное количество добровольцев присоединилось к рядам Вооруженных сил Украины, батальонам территориальной обороны и другим подразделениям, чтобы бороться за независимость и территориальную целостность государства.

Именно в этот день 2014 на полигон Новые Петровцы прибыли первые 500 добровольцев Самообороны Майдана, которые сформировали первый добровольческий батальон.

17 января 2017 года Верховная Рада Украины приняла постановление о введении Дня добровольца.

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