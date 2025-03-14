Подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе задержан, — глава МВД Клименко

В квартире, где он скрывался, нашли оружие, с помощью которого было совершено преступление.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 14 марта в Приморском районе Одессы был застрелен известный общественный деятель Демьяна Ганула.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве активиста мужчина задержан.

В квартире, где он скрывался, нашли оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление.

Подозреваемому инкриминируют п. 11 ч. 2 ст. 115 – умышленное заказное убийство.

«Благодарю всех, кто приложил усилия для установки и задержания предполагаемого стрелка. Подробности от полиции», — отметил Клименко.

Как мы писали, расследование убийства Демьяна Ганула в Одессе глава МВД Игорь Клименко взял под личный контроль.

Фото: Андрей Смолий