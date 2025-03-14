Подозреваемый в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе задержан, — глава МВД Клименко

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 14 марта в Приморском районе Одессы был застрелен известный общественный деятель Демьяна Ганула.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве активиста мужчина задержан.
В квартире, где он скрывался, нашли оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление.
Подозреваемому инкриминируют п. 11 ч. 2 ст. 115 – умышленное заказное убийство.
«Благодарю всех, кто приложил усилия для установки и задержания предполагаемого стрелка. Подробности от полиции», — отметил Клименко.
Как мы писали, расследование убийства Демьяна Ганула в Одессе глава МВД Игорь Клименко взял под личный контроль.
Фото: Андрей Смолий
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.