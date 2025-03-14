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В Киевской области мужчина получил пожизненное лишение свободы за убийство ребенка

22:54, 14 марта 2025
Ирпенский городской суд вынес приговор мужчине за убийство малолетнего ребенка.
В Киевской области мужчина получил пожизненное лишение свободы за убийство ребенка
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В Киевской области мужчине назначили пожизненное лишение свободы за умышленное убийство малолетнего ребенка.

Коллегия судей Ирпенского городского суда Киевской области вынесла приговор по делу молодого человека, обвиняемого в совершении тяжких преступлений, в частности:

причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения;

умышленном убийстве малолетнего ребенка.

Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении преступлений и назначен наказание:

по части 1 статьи 121 УК Украины – в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет;

по пункту 2 части 2 статьи 115 УК Украины – в виде пожизненного лишения свободы.

Согласно частям 1 и 2 статьи 70 Уголовного кодекса Украины, обвиняемому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы путем поглощения менее строгого наказания пожизненным заключением. Согласно части 2 и 4 этой же статьи, окончательное наказание также определено как пожизненное лишение свободы, учитывая предыдущий приговор Шевченковского районного суда Киева от 18 апреля 2023 года, согласно которому мужчина получил менее суровое наказание.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке (дело № 363/3083/16-к).

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убийство приговор

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