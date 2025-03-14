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Водителя Mercedes-Benz, который протащил полицейского на дверях авто, отправили в СИЗО на два месяца

17:10, 14 марта 2025
Водитель Mercedes провез на 20 метров на дверях авто полицейского.
Водителя Mercedes-Benz, который протащил полицейского на дверях авто, отправили в СИЗО на два месяца
Фото: Киевская городская прокуратура
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Как ранее сообщалось, на левом берегу Киева водитель Mercedes провез на дверце правоохранителя. Вскоре нарушителя задержали. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без альтернативы залога для водителя Mercedes-Benz, который подозревается в причинении телесных повреждений патрульному полицейскому. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

42-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был остановлен патрульными за нарушение правил дорожного движения. В попытке избежать ответственности водитель не остановился, а, наоборот, уехал, протащив полицейского на дверях своего автомобиля на расстояние 20 метров. В результате инцидента правоохранитель получил легкие телесные повреждения.

Задержанный мужчина ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения, а также имел судимость за ДТП и другие преступления. Сейчас досудебное расследование продолжается.

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прокуратура полиция Киев СИЗО

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