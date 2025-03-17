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Владимир Зеленский подписал закон о возможности направления подразделений ВСУ за границу

11:31, 17 марта 2025
Закон был доработан с учетом предложений президента, которые уточняют процедуру принятия решений о направлении военных, регламентируют их пребывание за рубежом и обеспечивают соответствие международному праву.
Владимир Зеленский подписал закон о возможности направления подразделений ВСУ за границу
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4255-IX, который позволяет отправлять подразделения Вооруженных Сил Украины в другие государства. Об этом сообщили в Верховной Раде.

Документ предусматривает, что во время военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут выполнять задачи за пределами страны. Это касается обеспечения национальной безопасности, сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.

Закон был доработан с учетом предложений президента, которые уточняют процедуру принятия решений о направлении военных, регламентируют их пребывание за рубежом и обеспечивают соответствие международному праву.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада приняла закон по вопросам направления подразделений ВСУ в другие государства с учетом вето Владимира Зеленского. Согласно финальной версии Закон «О порядке направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства» будет дополнен нормой, что в период действия военного положения подразделения ВСУ в установленном законодательством Украины порядке могут направляться в другие государства и находиться на территории таких государств с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Также в статье 7 будет предусмотрено, что в период действия военного положения решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства принимает Президент Украины с одновременным внесением в Верховную Раду законопроекта об утверждении такого решения. Вместе с законопроектом Президент подает информацию о задачах, общей численности указанных подразделений, типах и составе их вооружения и военной техники, подчиненности, сроках пребывания и порядке их возможного продления, порядке замены личного состава подразделений и порядке их содержания.

Статья 1 Закона «О Вооруженных Силах Украины» будет дополнена нормой, что в период действия военного положения соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины в установленном законодательством Украины порядке могут направляться в другие государства и находиться на территории таких государств с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Установлено, что в период действия военного положения нормы этого Закона применяются к подразделениям ВСУ, которые до дня вступления в силу этого Закона были направлены в установленном законодательством Украины порядке в другое государство и находились на его территории с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

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