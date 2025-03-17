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Володимир Зеленський підписав закон про можливість направлення підрозділів ЗСУ за кордон

11:31, 17 березня 2025
Закон був доопрацьований з урахуванням пропозицій президента, які уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення військових, регламентують їх перебування за кордоном та забезпечують відповідність міжнародному праву.
Володимир Зеленський підписав закон про можливість направлення підрозділів ЗСУ за кордон
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4255-IX, який дозволяє відправляти підрозділи Збройних Сил України до інших держав. Про це повідомили у Верховній Раді.

Документ передбачає, що під час воєнного стану з'єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть виконувати завдання за межами країни. Це стосується забезпечення національної безпеки, стримування збройної агресії, захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

Закон був доопрацьований з урахуванням пропозицій президента, які уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення військових, регламентують їх перебування за кордоном та забезпечують відповідність міжнародному праву.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада прийняла закон щодо питань направлення підрозділів ЗСУ до інших держав з урахуванням вето Володимира Зеленського. Відповідно до фінальної версії Закон «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав» буде доповнено нормою, що у період дії воєнного стану підрозділи ЗСУ у визначеному законодавством України порядку можуть направлятися до інших держав та перебувати на території таких держав з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

Також у статті 7 буде передбачено, що у період дії воєнного стану рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав приймає Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради законопроекту про схвалення такого рішення. Разом із законопроектом Президент подає інформацію про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, типи і склад їх озброєння та військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділів та порядок їх утримання.

Статтю 1 Закону «Про Збройні Сили України» буде доповнено нормою, що у період дії воєнного стану з’єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України у визначеному законодавством України порядку можуть направлятися до інших держав та перебувати на території таких держав з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Встановлено, що у період дії воєнного стану положення цього Закону застосовуються до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання чинності цим Законом були направлені у встановленому законодавством України порядку до іншої держави та перебували на її території з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

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закон ЗСУ Володимир Зеленський кордон

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