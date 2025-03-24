В Одесской области чиновник ВКК погорел на взятке — за $5000 обещал списание в запас

Чиновник предложил за неправомерную выгоду помочь «решить вопрос» о списании в запас ВСУ знакомого военнослужащего.

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В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении заместителю председателя врачебно-консультационной комиссии районной больницы по факту получения неправомерной выгоды.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, в ноябре прошлого года подозреваемый, действуя в сговоре с должностными лицами Военно-медицинского клинического центра Южного региона, предложил за неправомерную выгоду помочь «решить вопрос» о списании в запас ВСУ знакомого военнослужащего.

Подозреваемый пообещал надлежащую подготовку медицинских документов, по результатам рассмотрения которых будет вынесено заключение, дающее основания для увольнения действующего военнослужащего из рядов Вооруженных сил Украины.

В ОГП отметили, что для реализации схемы военнослужащий несколько раз проходил стационарное лечение у невропатолога, после чего с полученными результатами обследований должен был получить необходимое заключение.

После получения второй части оговоренной суммы неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США подозреваемого задержали правоохранители. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога.

Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, а также военнослужащие, которые могли воспользоваться этой схемой.

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