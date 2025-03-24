На Одещині посадовець ЛКК погорів на хабарі — за $5000 обіцяв списання у запас

Посадовець запропонував за неправомірну вигоду допомогти «вирішити питання» щодо списання у запас ЗСУ знайомого військовослужбовця.

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На Одещині правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови лікарсько-консультативної комісії районної лікарні за фактом одержання неправомірної вигоди.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, у листопаді минулого року підозрюваний, діючи у змові з службовими особами Військово-медичного клінічного центру Південного регіону запропонував за неправомірну вигоду допомогти «вирішити питання» щодо списання у запас ЗСУ знайомого військовослужбовця.

Підозрюваний пообіцяв належну підготовку медичних документів, в результаті розгляду яких буде винесено висновок, що надає підстави для звільнення діючого військовослужбовця з лав Збройних Сил України.

У ОГП зазначили, що для реалізації схеми, військовослужбовець кілька разів перебував на стаціонарному лікуванні у невропатолога, після чого з отриманими результатами обстежень мав отримати необхідний висновок.

Після одержання другої частини обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 5 000 доларів США, підозрюваного затримали правоохоронці. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави.

Також встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину, а також військовослужбовці, які могли скористатися цією схемою.

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