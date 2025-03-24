6 тысяч долларов за «освобождение» от мобилизации — задержан военнослужащий из Черкасской области

Военнослужащий за деньги обещал помочь в исключении из военного учета по состоянию здоровья.

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В Черкасской области задержан военнослужащий, который за взятку обещал призывнику содействие в исключении из воинского учета по состоянию здоровья. Об этом сообщает Специальная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, подозреваемый уверял, что независимо от обстоятельств, по предварительной договорённости с должностными лицами одного из ТЦК, он может обеспечить изготовление военного учетного документа, постановку военнообязанного на воинский учёт с последующим непринятием мер по его призыву на военную службу в период мобилизации, а также последующее исключение из воинского учета по состоянию здоровья и внесение соответствующих сведений в Единый электронный реестр призывников.

Свои действия он мотивировал тем, что в случае самостоятельного прибытия заявителя в ТЦК его немедленно призовут на военную службу и направят в зону активных боевых действий.

За свои «услуги» подозреваемый потребовал неправомерную выгоду в размере 6 тысяч долларов.

Военнослужащий был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения неправомерной выгоды.

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