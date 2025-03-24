6 тисяч доларів за «звільнення» від мобілізації — затримано військовослужбовця з Черкащини

Військовослужбовець за гроші обіцяв допомогти у виключенні з військового обліку за станом здоров’я.

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На Черкащині затримано військовослужбовця, який за хабар обіцяв призовнику посприяти у виключенні з військового обліку за станом здоров’я. Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, підозрюваний запевнив, що незалежно від обставин, за попередньою домовленістю з посадовими особами одного із ТЦК він може забезпечити виготовлення військово-облікового документа, постановку військовозобов’язаного на військовий облік із подальшим невжиттям заходів щодо його призову на військову службу під час мобілізації, а також подальше виключення з військового обліку за станом здоров’я та внесення відповідних відомостей до Єдиного електронного реєстру призовників.

Свої дії мотивував тим, що у разі самостійного прибуття заявника до ТЦК, його негайно призвуть на військову службу та направлять до зони активних бойових дій.

За свої «послуги» підозрюваний висунув вимогу надати йому неправомірну вигоду в розмірі 6 тисяч доларів.

Військовослужбовця затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання неправомірної вигоди.

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