Финансирование поиска похищенных РФ украинских детей не будет возобновлено, — Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что все данные, собранные в рамках инициативы, будут защищены.

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Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о возобновлении финансирования программы Conflict Observatory, которая отслеживала депортированных из Украины детей, о чем писали некоторые медиа. Но, по словам Рубио, данные об этих детях не были утрачены.

На вопрос, запущена ли снова программа Рубио ответил: "Нет, нет, программа, которой мы не являемся – программа не финансируется. Она была частью сделанных сокращений, но мы обеспечили безопасность данных и гарантировали, что они у нас есть, и их можно передать любым соответствующим органам".

Также госсекретарь заверил, что все данные, собранные в рамках инициативы, будут защищены.

"Данные защищены. Мы защитили данные. Мы передадим их соответствующей стороне. Мы это обеспечили", – подчеркнул Рубио.

Напомним, что проект Conflict Observatory был инициативой, в рамках которой представители Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета создали базу данных с подробными досье на украинских детей, вывезенных с оккупированных территорий Украины в Россию. Многих из этих детей усыновили или приняли на воспитание русские семьи. Финансирование проекта осуществлялось Госдепартаментом США.

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