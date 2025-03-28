Фінансування пошуку викрадених РФ українських дітей не буде відновлене, — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що всі дані, зібрані в межах ініціативи, будуть захищені.

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Держсекретар США Марко Рубіо спростував інформацію про відновлення фінансування програми Conflict Observatory, яка відстежувала депортованих з України дітей, про що писали деякі медіа. Але, за словами Рубіо, дані про цих дітей не були втрачені. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на дорозі до Маямі.

На запитання, чи запущена знову програма Рубіо відповів: "Ні, ні, програма, якою ми не є – програма не фінансується. Вона була частиною скорочень, які були зроблені, але ми забезпечили безпеку даних і гарантували, що вони у нас є, і їх можна передати будь-яким відповідним органам".

Також держсекретар запевнив, що всі дані, зібрані в межах ініціативи, будуть захищені.

"Дані захищені. Ми захистили дані. Ми передамо їх відповідній стороні. Ми це забезпечили", - підкреслив Рубіо.

Нагадаємо, що проект Conflict Observatory був ініціативою, в рамках якої представники Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету створили базу даних з детальними досьє на українських дітей, яких вивезли з окупованих територій України до Росії. Багатьох із цих дітей усиновили або взяли на виховання російські сім'ї. Фінансування проекту здійснював Держдепартамент США.

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