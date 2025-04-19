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Украинцам напомнили, кто отвечает за сохранность вещей в камере хранения в торговых заведениях

22:58, 19 апреля 2025
В случае их утраты хранитель обязан возместить все убытки в размере их стоимости — Госпродпотребслужба.
Украинцам напомнили, кто отвечает за сохранность вещей в камере хранения в торговых заведениях
Фото: dpss.gov.ua
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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей напомнила, кто несет ответственность за сохранность вещей в камере хранения в торговых заведениях.

Там отметили, что когда человек посещает магазин, он может оставить вещи в камере хранения — это его право, а не обязанность.

Ответственность за хранение этих вещей несет администрация заведения (часть 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины). В случае их утраты хранитель обязан возместить все убытки в размере их стоимости.

«Поэтому, если ваши вещи исчезли из камеры хранения — сразу вызывайте администрацию заведения и полицию.

Вспомните, что именно находилось в вашей сумке, подробно опишите все вещи полиции, чтобы зафиксировать это документально.

Если администрация магазина в случае кражи вещей из ячеек хранения отказывается добровольно возместить причиненный ущерб в полном объеме, вы имеете право обратиться с соответствующим иском в суд», — добавили в ведомстве.

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Госпродпотребслужба

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