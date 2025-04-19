Українцям нагадали, хто відповідає за збереження речей у камері схову у торгівельних закладах

У разі їх втрати зберігач повинен відшкодувати всі збитки у розмірі їх вартості — Держпродспоживслужба.

Фото: dpss.gov.ua

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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала, хто відповідає за збереження речей у камері схову у торгівельних закладах.

Там зазначили, що коли особа відвідує магазин, то вона може залишити речі у камері схову — це ваше право, а не обов’язок.

Відповідальність за зберігання цих речей несе адміністрація закладу (частина 3 статті 937 Цивільного кодексу України). У разі їх втрати зберігач повинен відшкодувати всі збитки у розмірі їх вартості.

«Тому якщо ваші речі зникли з камери зберігання - одразу ж викликайте адміністрацію закладу і поліцію.

Згадайте, що саме знаходилося у вашій сумці, детально опишіть всі речі поліції, щоб зафіксувати все документально.

Якщо адміністрація магазину, у випадку крадіжки речей з комірок схову, відмовляється добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, ви маєте право звернутися з відповідним позовом до суду», - додали у відомстві.

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