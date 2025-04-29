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Сергея Боева, Николая Шевцова и Александра Козенко назначили заместителями министра обороны — за что они будут отвечать

12:47, 29 апреля 2025
Завершил работу на должности замминистра обороны Сергей Мельник, который продолжит работу в другом направлении.
Сергея Боева, Николая Шевцова и Александра Козенко назначили заместителями министра обороны — за что они будут отвечать
Фото: armyinform.com.ua
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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о нескольких ключевых назначениях в ведомстве. Он подчеркнул, что эти назначения направлены на повышение оперативности и эффективности работы оборонного ведомства, а также на углубление интеграции с международными партнерами.

По решению Кабинета Министров Украины от 29 апреля назначены:

1. Первым заместителем министра обороны назначен Сергей Боев, ранее занимавший должность замминистра по вопросам международного взаимодействия и партнерств. Его опыт в международных отношениях, особенно в сфере обеспечения безопасности и гарантий для Украины, крайне важен в текущей геополитической ситуации.

Он будет координировать все направления работы заместителей министра, чтобы обеспечить единый курс — от текущих потребностей фронта до будущей архитектуры украинской армии.

Главная задача — сформировать целостную стратегию действий:

  • удовлетворение насущных потребностей армии здесь и сейчас;
  • совместная работа с коллегами, в том числе замминистра генерал-лейтенантом Мойсюком, над созданием модели Future Force — Сил обороны будущего, формируемых объединенными усилиями Минобороны и Генштаба.

Приоритет Сергея Боева — развитие международных партнерств, финансирование и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, а также создание совместных предприятий с международными партнерами. Это укрепит обороноспособность и ускорит развитие собственных возможностей.

2. Заместителем министра обороны по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов.

Один из самых компетентных специалистов в этой сфере. Он возглавлял Главное управление логистики Генерального штаба ВСУ, благодаря чему удалось наладить эффективные механизмы снабжения войск. В новой роли его главной задачей станет реформа закупок и постоянная работа с рынком и производителями.

Николай Шевцов вместе с АОЗ и ДОТ будет работать над сокращением времени обеспечения войск, упрощением бюрократических процедур и цифровизацией процессов. Также важно — постоянная обратная связь от военных на фронте для быстрой корректировки и ускорения поставок.

3. Александра Козенко назначили заместителем министра обороны.

С ноября 2023 года он работал советником министра обороны Украины и отвечал за развитие государственной авиации. Имеет образование в области международной экономики (КНЭУ), работал в сфере гражданской авиации, занимал руководящие должности в украинских и международных компаниях, основал и владел рядом бизнесов.

В 2020–2023 годах был советником руководителя Офиса Президента Украины.

На новой должности будет отвечать за развитие авиационных возможностей.

Также сообщается, что Сергей Мельник завершил работу на посту заместителя министра обороны Украины.

«Хочу поблагодарить Сергея за его профессиональную, самоотверженную и эффективную работу на одном из самых сложных направлений — обеспечение достойных условий для наших военнослужащих. Среди его достижений: внедрение “пакета раненого” и адаптивной формы, восстановление сети госпиталей, запуск службы сопровождения военнослужащих и их семей, создание рекрутинговой сети, а также получение Украиной статуса ассоциированного члена крупнейшей в мире организации офицеров запаса стран НАТО.

Сергей продолжит работу в другом направлении, где его опыт будет крайне полезен для дальнейшего укрепления нашего государства», — добавил Умеров.

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Минобороны Рустем Умеров

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